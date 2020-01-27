مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"

دوريات المرور تحقق فيما نُقل المصاب إلى أقرب مستشفى

تُوفي شخص، وأُصيب آخر بإصابات متوسطة، بعد وقوع حادث تصادم مساء اليوم في المخواة.

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم في المخواة، وتحديدًا بطريق بطاطا أمام حجز المرور.

ونتج من الحادث وفاة أحد الأطراف، فيما أُصيب الآخر بإصابات متوسطة. وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث، فيما نُقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.