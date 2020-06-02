شفاء 1382 حالة من كورونا في الكويت

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14281

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1382 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن، بلغ 14281 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، وسينقلون إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.