"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 07:12 PM

"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.

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فيروس كورونا الجديد منع التجول

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