اليابان.. اختفاء مقاتلة "إف-15" بعد إقلاعها

العثور على أحد أفراد طاقمها في البحر

أفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، بأن مقاتلة من طراز "إف-15" تابعة للقوات الجوية فُقِدت بعد إقلاعها، وأن الوزارة تحقق في اختفاء الطائرة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف المسؤول أنه عُثِر على شخص يُعتقد أنه أحد أفراد طاقم المقاتلة المختفية في بحر اليابان، وأن هناك عملية جارية لإنقاذه حالياً.

وزارة الدفاع اليابانية

5

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 02:58 PM

العثور على أحد أفراد طاقمها في البحر

اليابان.. اختفاء مقاتلة "إف-15" بعد إقلاعها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,666

أفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، بأن مقاتلة من طراز "إف-15" تابعة للقوات الجوية فُقِدت بعد إقلاعها، وأن الوزارة تحقق في اختفاء الطائرة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف المسؤول أنه عُثِر على شخص يُعتقد أنه أحد أفراد طاقم المقاتلة المختفية في بحر اليابان، وأن هناك عملية جارية لإنقاذه حالياً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع اليابانية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022