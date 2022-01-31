اليابان.. اختفاء مقاتلة "إف-15" بعد إقلاعها

العثور على أحد أفراد طاقمها في البحر

أفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، بأن مقاتلة من طراز "إف-15" تابعة للقوات الجوية فُقِدت بعد إقلاعها، وأن الوزارة تحقق في اختفاء الطائرة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف المسؤول أنه عُثِر على شخص يُعتقد أنه أحد أفراد طاقم المقاتلة المختفية في بحر اليابان، وأن هناك عملية جارية لإنقاذه حالياً.