بريطانيا .. "كورونا" يباغت 18.262 شخصًا جديدًا ويقتل 828

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيلها 18.262 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد ارتفعت إلى مستوى 3.929.835 حالة، وفقًا لـ "رويترز".
وبيّنت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112.092 متوفى.
إجمالي الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 112.092
أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيلها 18.262 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد ارتفعت إلى مستوى 3.929.835 حالة، وفقًا لـ "رويترز".
وبيّنت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112.092 متوفى.