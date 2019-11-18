اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني والفرق التطوعية في مدينة الرياض

يهدف لرفع مستوى التعاون بينهما

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، وعدد من قيادات الفرق التطوعية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر العمل التطوعي بمركز الدفاع المدني بحي الرمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أعمال الفرق في إطار تخصصها، والعمل على رفع مستوى التنسيق والتواصل معها، في إطار التعاون، ولاستمرار أعمال التنسيق مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى الدفاع المدني.

الدفاع المدني الفرق التطوعية

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18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 07:56 PM

يهدف لرفع مستوى التعاون بينهما

اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني والفرق التطوعية في مدينة الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، وعدد من قيادات الفرق التطوعية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر العمل التطوعي بمركز الدفاع المدني بحي الرمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أعمال الفرق في إطار تخصصها، والعمل على رفع مستوى التنسيق والتواصل معها، في إطار التعاون، ولاستمرار أعمال التنسيق مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى الدفاع المدني.

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الدفاع المدني الفرق التطوعية

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