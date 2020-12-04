كورونا في 4 دول.. 755 وفاة بالبرازيل و608 بالمكسيك في 24 ساعة

629 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و17 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 50434 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلا عن 755 وفاة أخرى.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك، كما توضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، إنها سجلت 11030 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفاً و643 حالة، والوفيات إلى 108173.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المؤكّد المعلن.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 36332.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد أضافت 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 536 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 15 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، مبيّنة أنها سجّلت أيضاً 12 حالة جديدة دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكّدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86584 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.