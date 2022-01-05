أمير الشرقية يدشن مهرجان ربيع النعيرية ويؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

يستمر 9 أيام بمشاركة 80 أسرة منتجة و120 متطوعًا ويضم العديد من الفعاليات

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مهرجان ربيع النعيرية في نسخته العشرين.

واطلع أمير المنطقة الشرقية على تفاصيل المهرجان، وما سيقدم فيه من خلال عرض قدمه محافظ النعيرية المكلف رئيس اللجنة العليا للمهرجان منصور بن زيد الداود.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالمهرجان وما قدمه خلال السنوات السابقة لإحياء الموروث الشعبي لمحافظات المنطقة الشرقية ودول الخليج، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض ما لديها من منتجات.

وقال: "هذا ما يجب أن تسعى الجهات المنظمة للمهرجانات لتفعيله والتكامل مع الجهات المختلفة؛ لتوسيع نطاق مشاركة الأسر المنتجة، ودعمهم لتطوير إمكانياتهم".

وأكد أمير المنطقة الشرقية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إقامة المهرجان، والحرص على التأكد من الحالة الصحية لجميع زوار المهرجان في تطبيق "توكلنا"، ومتابعة ما يصدر من الجهات الصحية من تعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ النعيرية أن المهرجان يستمر لمدة تسعة أيام، ويشتمل على العديد من الفعاليات والقرى التراثية ويشارك فيه 80 أسرة منتجة و120 متطوعًا ومتطوعةً، وقال "تم هذا العام إضافة عدد من الأركان والفقرات المختلفة ليكون المهرجان وجهة لأهالي المنطقة الشرقية وزائري المحافظة من دول الخليج".