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شارك فيها أكثر من 100 متبرع على مدى أسبوع

مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم

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نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.