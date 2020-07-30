شرطة نجران تعاقب 34 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

تغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

شرطة نجران

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30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 04:14 PM

تغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال

شرطة نجران تعاقب 34 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

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