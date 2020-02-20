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استفاد منها أكثر من ٤٠ ألف مصلٍّ في 46 موقعًا

"هيئة الرياض" توفّر مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والمتنزهات

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وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ مصلّيات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات المكتظّة بالمواطنين والمقيمين والمتنزهين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.



واستفاد من هذه المصليات قرابة 42756 مصلّيًا في 46 موقعًا، بواقع 236 فرضًا في منطقة الرياض، خلال النصف الأول من ١٤٤١هـ.



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.