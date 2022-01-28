عمق الـ300 عام.. أمير الباحة: الأمر الملكي بـ"يوم التأسيس" عناية قيادة

قال: حرص على إبراز الجذور التاريخية لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها

أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن يوم التأسيس الذي أُعلن عنه بأمر ملكي كريم هو استلهام لعراقة تاريخ هذه الدولة المباركة واعتزاز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 300 عام.

وقال الأمير: إن "ذكرى التأسيس تؤكد عناية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على إبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى الذي وحّد الدرعية تحت حكمه، وساهم في نشر الاستقرار والاستقلال السياسي وعدم التبعية لأي نفوذ، وهو دليل على ارتباط المواطن الوثيق بقيادته؛ حيث كانت الانطلاقة من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ/ 1727م، فحقق الوحدة بعد الفرقة، وأسس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتصبح الدرعية لها مكانتها من موقعها الاستراتيجي على ضفاف وادي حنيفة، الذي جعلها مقصدًا مهمًا ومركزًا للحكم والتجارة".

وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا استقراره ونماءه واستمرار عطائه”.