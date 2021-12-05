"العبدالعالي" في مؤتمر "كورونا": لبس الكمامة "إلزامي" بهذه الأماكن

متحدث "الصحة": أكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن لبس الكمامة "إلزامي" في الأماكن المزدحمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات اللقاح المعطاة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين.

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05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 04:10 PM

متحدث "الصحة": أكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين

"العبدالعالي" في مؤتمر "كورونا": لبس الكمامة "إلزامي" بهذه الأماكن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن لبس الكمامة "إلزامي" في الأماكن المزدحمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات اللقاح المعطاة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين.

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