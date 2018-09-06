"الاستشاري القحطاني": الأخطاء الشائعة لدى "السكريين" يمكن تجاوزها في هذه النقاط

أكد استشاري السكري والغدد وأمراض السمنة والباطنة بمركز تشافي الطبي بأبها، الدكتور فهد القحطاني، أن مريض السكري بنوعيه يقع في بعض الأخطاء الشائعة ويتجاهلها؛ مما يؤدي لعدم استجابته للعلاج، مشددًا على أن على المريض مراعاة تلك الأخطاء وتداركها لكي يحصل على الجرعة السليمة دون حدوث مضاعفات، لا سمح الله.

وأوجز الدكتور "القحطاني" الأخطاء التي يقع فيها مرضى السكري في نقاط مهمة منها: أولها المعتمد على الأنسولين منذ بداية تشخيص المرض، وثانيها: غير المعتمد على الأنسولين، وقد يعتمد على الأنسولين في مراحل متأخرة في حالة لم يستجب للحبوب– سكري الحمل، كما يوجد أنواع أخرى غير منتشرة.

وأوضح أن الأخطاء الشائعة عن مرض السكري وبعض الممارسات التي يقوم بها مريض السكري وليست صحيحة أولها: عدم معرفته بالهدف من المتابعة ونتائج التحاليل، فيما المفترض إخبار المريض بالنتائج والهدف من المتابعة.

وأشار إلى أن الهدف في الغالب أن يكون السكر التراكمي أقل من 7 من غير وجود انخفاضات شديدة متكررة، وأن يكون الضغط أقل من 130 / 90، وأن يكون الكوليسترول (LDL) أقل من 100–120، ويستثنى من كل ذلك بعض الحالات حسب ما يراه الطبيب، وكذلك متابعة زلال البول وبقية التحاليل الأخرى.

وأضاف أنه من الأخطاء الشائعة عدم معرفة العوامل التي تسرع امتصاص الأنسولين والتي تؤخر امتصاص الأنسولين.

ولفت إلى أنه من العوامل التي تسرع من امتصاص الأنسولين: الحقن المناسب حسب شرح الطبيب والتثقيف الصحي، وتدليك ما حول منطقة البطن، وممارسة الرياضة.

وأردف أن هناك عوامل تؤخر من امتصاص الأنسولين، منها: حقن الأنسولين مباشرة بعد خروجه من الثلاجة، والإفراط في حقن الأنسولين في ذات المنطقة، والتدخين.

وتابع أن من الأخطاء الشائعة عند قياس السكر أنه بعد غسل اليدين أو استخدام المسحات الطبية عدم الانتظار حتى تصبح الأصبع جافة تمامًا.