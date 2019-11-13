بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.. "آنيز" تعلن: أنا رئيسة لبوليفيا

جرى ذلك خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي "جانين آنيز" نفسها رئيسة انتقالية للبلاد، خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتم استدعاء النواب إلى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس إيفو موراليس، وتأكيد تعيين "آنيز" البالغة 52 عامًا رئيسة انتقالية.

و"آنيز" مُخَوّلة -وفق دستور بوليفيا- لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسيْ مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونجرس الذين استقالوا جميعًا مع موراليس.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغًا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.

ووفق "سكاي نيوز" لاحقًا؛ أيدت المحكمة الدستورية تعيين "جانين آنيز" رئيسة مؤقتة للبلاد.

وجاء بيان عن المحكمة ليدعم تعيين "آنيز" البالغة 52 عامًا، بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونجرس في تأمين النصاب القانوني.

واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001 يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية؛ بحيث أن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة "بحكم الواقع".

وفي المقابل أدان "موراليس ما" أسماه "الانقلاب الأكثر خبثًا وعدوانية في التاريخ"، بعد إعلان "آنيز" نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد.

وفي تغريدة له على "تويتر" من منفاه في المكسيك، وصف "آنيز" بأنها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب".

وأضاف: "أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في الشارع التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، بلغ 7 قتلى.