العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشّن مرحلة جديدة من التطعيم

مفوضة إدارة الغذاء والدواء: هذه خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19

تُواصل دول العالم جهودها من أجل توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

حيث أظهرت بيانات أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، وصل إلى 1.32 مليار جرعة؛ في حين شكّل سماح وكالة الأدوية الأمريكية باستخدام لقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» للفتيان ما بين 12 و15 عامًا، مرحلة جديدة في حملة التطعيم في الولايات المتحدة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك: إن هذه «خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19».

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت تصريحًا بالاستخدام الطارئ للقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا وما فوق. وأصبح إعطاؤه مسموحًا لملايين المراهقين الإضافيين، بجرعتين تحتويان على الكمية ذاتها الموجودة في لقاح البالغين.

ومن المقرر أن تعقد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الصحية الفيدرالية الرئيسية في البلاد، اجتماعًا اليوم الأربعاء. وقال مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس في مؤتمر صحافي: إن عمليات الحقن الأولى يمكن أن تبدأ اعتبارًا من يوم غد الخميس.