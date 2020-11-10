"بايدن" لـ"ترامب": أتطلع للتحدث معك سيدي الرئيس.. موقفك يبدو محرجًا

قال إنه أبلغ العديد من قادة العالم أن "أمريكا عادت" وأنها ليست وحدها

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الانتقالي قد بدأ العمل على نشر التفاصيل حول كيفية معالجة تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، موجهًا رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضاف بايدن خلال مؤتمر في ولاية ديلاوير، أنه لا يوجد شيء يمكنه وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، لافتًا في هذا السياق إلى أن العملية تسير على قدم وساق على الرغم من رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار الرئيس المنتخب إلى أن يتوقع التحدث إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قريبًا، مضيفًا في كلمة موجهة إلى ترامب: "سيدي الرئيس، أتطلع للتحدث معك"، مؤكدًا أن موقف الرئيس الأمريكي من نقل السلطة ليس له عواقب كبيرة.

وتابع: أن فشل ترامب في الاعتراف بفوزه "لا يغير ديناميكية" التخطيط للمرحلة الانتقالية، مضيفًا أنه سيكون من الجيد تنازل ترامب له بعد الفوز في الانتخابات ولكن الأمر ليس جوهريًا بالنسبة له على الرغم من أنه يراه موقفًا محرجًا.

وأوضح بايدن أنه يأمل في اختيار بعض الأشخاص لشغل المناصب الوزارية بحلول عيد الشكر، مضيفًا أنه أبلغ العديد من قادة العالم أن "أمريكا عادت" وأنها ليست وحدها.

وفي المقابل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أكد فيها أن الأمور لم تحسم بعد، واعدًا أنصاره بانتصار قريب، قائلاً: نحقق تقدمًا كبيرًا. ستظهر النتائج الأسبوع القادم. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وأعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، والتي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.