تعليم الشرقية يستعدّ للعودة بصيانة أكثر من 700 مدرسة

"الباحص": رفع مستوى الجاهزية بتنفيذ أعمال الصيانة المدرسية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية ضمن برنامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣؛ خطتها في أعمال التشغيل والصيانة الموجهة لمدارس المنطقة ومحافظاتها؛ حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها منذ وقت مبكر في الصيانة الشاملة.

وشملت الخطة ٧٦٩ مدرسة تنوعت فيها أعمال الصيانة الذاتية للمباني المدرسية على مدار الساعة، وكذلك متابعة كافة الاحتياجات المتعلقة في جانب التأهيل والتهيئة للمباني المدرسية بهدف رفع مستوى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.

وفي ذات السياق من عملية الاستعداد أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برنامجًا إلكترونيًّا يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة، سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بمعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء وغيرها، وكذلك محور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق، وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار؛ حيث يمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس ورفع جاهزيتها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، أن لجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي تتابع بشكل مستمر وميداني كافة الأعمال المنفذة في المدارس وتناقش في اجتماعاتها المستمرة كافة التقارير، وتستعرض جميع المؤشرات الداعمة لعملية التجهيز لبدء عام دراسي بمشيئة الله تعالى ملؤه الأمل بالكثير من الإنجازات والتميز.

وأشار "الباحص" إلى أن الإدارة العامة للتعليم تنفذ حملة توعوية بتنسيق مباشر مع كافة القطاعات الصحية بالمنطقة لدعوة أولياء الأمور لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، والعمل على رفع مستوى التحصين المجتمعي، إلى جانب توفير كافة الإمكانات المتعلقة بالجوانب الوقائية وتطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس.

وألمح "الباحص" إلى أن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لتلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة الخدمات وتتحقق فيها كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني تمثل ركيزة هامة وأصيلة في أعمالنا، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه ونحرص على توفيره بمشيئة الله تعالى.



في المقابل رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهم وتوجيههم ومساندتهم لتعليم المنطقة، كما شكر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يلقاه التعليم في المنطقة من دعم مستمر حقق من خلاله جملة من الإنجازات النوعية في شتى المجالات.