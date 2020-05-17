"الخطوط السعودية" تؤكد: الرحلات معلقة حتى إشعار آخر

بعد ما تم تداوله عن استئناف فتح الحجوزات في يونيو..

جددت الخطوط السعودية نفيها لما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وقالت في ردها على عددٍ من الاستفسارات: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات".

وحول التمكن من إجراء الحجز من خلال التطبيق لشهر يونيو، بيّنت أنه "يمكن الحجز عبر موقعنا، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك، بمشيئة الله".