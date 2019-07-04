شاهد.. "جوازات المدينة" تدشن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام

قادمة من مملكة ماليزيا.. ومن ضمن مبادرة "طريق مكة"

دشنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من مملكة ماليزيا التي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة "طريق مكة"؛ حيث يتم تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية "البصمة"، والتأكد من سلامة الوثائق.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من ضباط وأفراد جوازات المطار، وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات.

وفي هذا السياق قال مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري: إن هذه المبادرة وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وأضاف العميد المطيري أنه تمت زيادة عدد من الدول لإنهاء إجراءاتهم في المطارات التي يغادرون منها في كلٍّ من: إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش، مشيرًا إلى عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تلك الرحلات، وقد جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن، ممن لا يطيقون الانتظار.