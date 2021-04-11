"الإعلام المرئي" يعفي الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على تذاكر صالات العرض

"القصبي": تشجيعاً لمبادرة وزير الثقافة بدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين وصـُناع المحتوى

أعلن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي عن إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على التذاكر، في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة.

وقال "القصبي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تشجيعاً لمبادرة سمو وزير الثقافة، بدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي، وافقنا قبل قليل في مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على التذاكر، في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة.