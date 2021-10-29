البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة؛ وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.