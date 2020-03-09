مصر.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 59 حالة

"الصحة": جميعهم من المخالطين للحالات المعلنة مسبقًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 59 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًّا لفيروس كورونا اليوم الاثنين 4 حالات، منهم 3 مصريين، وسيدة أجنبية، وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم إعلانها مسبقًا. مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفِرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، إضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي، كان حاملاً للفيروس، وتعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل. موضحًا أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية حالاتهم مستقرة تمامًا، وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي المخالطين كافة، المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس؛ وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما وجَّهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية والبحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.