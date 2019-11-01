بالفيديو.. شرطة حائل تؤكد القبض على سائق حافلة عرض حياة المسافرين للخطر

مواطن بالعقد الخامس من العمر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل- العلا مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

وأضاف أن سائق الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر وأنه لم يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع عبر الواتساب، تظهر حافلة تسير بسرعة عالية على طريق حائل-العلا, فيما ظهرت محاولة أمن الطرق بمركز دليهان استيقافه عبر توجيه النداء له وإطلاق الأعيرة النارية لتخويفه، إلا أنه لم يتوقف، وبعد عدة محاولات تم استيقافه بمساعدة بعض المواطنين، فتم القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية ذات العلاقة.