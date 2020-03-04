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قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة وموجة الغبار على المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.