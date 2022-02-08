5 مراكز جديدة لخدمة ضيوف "أمانة الرياض"

لتحسين تجربة العميل وتسهيل إجراءات المستفيدين

دشّنت أمانة منطقة الرياض 5 مراكز جديدة لتقديم الخدمات لضيوف الأمانة.

وتستهدف المراكز الجديدة التي تتوزّع في بلدية المعذر، وعرقة، والروضة والسلي، والإدارة العامة لصحة البيئة - وفق حساب الأمانة على تويتر - تحسين تجربة العميل، وتسهيل إجراءات المستفيدين، وتيسير وصولهم إلى الخدمات البلدية.

أمانة الرياض الرياض

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 08:26 AM

لتحسين تجربة العميل وتسهيل إجراءات المستفيدين

5 مراكز جديدة لخدمة ضيوف "أمانة الرياض"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشّنت أمانة منطقة الرياض 5 مراكز جديدة لتقديم الخدمات لضيوف الأمانة.

وتستهدف المراكز الجديدة التي تتوزّع في بلدية المعذر، وعرقة، والروضة والسلي، والإدارة العامة لصحة البيئة - وفق حساب الأمانة على تويتر - تحسين تجربة العميل، وتسهيل إجراءات المستفيدين، وتيسير وصولهم إلى الخدمات البلدية.

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