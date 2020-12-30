إيقاف الطلبات الجديدة لخيار "تمويل القرض القائم" عبر برنامج "سكني".. واستمرارية الدعم السكني عبر الحلول الأخرى

أعلن برنامج "سكني" عن إيقاف استقبال الطلبات الجديدة لخيار "تمويل القرض القائم" الذي يتعلق بالعقود التمويلية العقارية الموقّعة مع الجهات التمويلية خارج إطار البرنامج، وذلك ابتداء من شهر يناير 2021، فيما أكد استمراريته في توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الأراضي السكنية، وكذلك شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم.



وأوضح البرنامج في بيان له، حرصه على توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول وفقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان" المنبثق من برامج رؤية المملكة 2030، وذلك امتداداً للجهود المبذولة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تم خلالها استفادة أكثر من مليون أسرة في جميع مناطق المملكة منذ العام 2017 حتى العام 2020.



وأشار "سكني" إلى إمكانية استفادة جميع الأسر المستحقة للدعم السكني من الحلول والخيارات السكنية المتاحة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تشمل موقع وتطبيق "سكني" الذي يتيح إمكانية التقديم والاستحقاق الفوري واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من الخيارات، وكذلك مركز سكني الشامل الذي يوفّر جميع المشاريع والجهات التمويلية في مكان واحد، إضافة إلى مركز العناية بالمستفيدين (199090) وحسابات التواصل الاجتماعي.



وكان برنامج "سكني" تمكّن خلال العام 2020 من خدمة أكثر من 357 ألف أسرة بمختلف الحلول والخيارات السكنية، كان بينها أكثر من 122 ألف أسرة سكنت في منازلها، وذلك بما يتجاوز مستهدفه المحدد بخدمة 300 ألف أسرة.