انقطعت المياه عن منزله بجازان فأرسل للوزير شاكيًا.. وهذا ما حدث بعدها

السكان أبدوا تضجرهم من الانقطاع المستمر منذ مدة طويلة رغم شكاواهم

أبدى سكان حي النسيم بالقرب من المعبوج في جازان تضجرهم من انقطاع المياه عن حيهم، المستمر منذ مدة طويلة، وذلك على الرغم من مطالباتهم المتكررة وشكاواهم لمسؤولي المنطقة.

وتواصل المواطن عبده عمرين مع "سبق" مطالبًا بنشر معاناتهم في الحي. وبعد أن بدأت الصحيفة نشر معاناته ومعاناة الأهالي قرر المواطن التواصل مع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأرسل له رسالة صوتية مبينًا فيها حجم معاناته. ولم يمر وقت قصير حتى رد الوزير على المواطن قائلاً: "يكون خير بإذن الله".

وكشف المواطن عمرين عن أنه لم يمضِ على رد الوزير سوى وقت قصير حتى بدأت اتصالات ترده من قيادات الوزارة، وباشرت منزله الفِرق المعنية خلال دقائق معدودة من أجل حل المشكلة.

ورفع "عمرين" شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على تجاوبه مع معاناته التي طالت بسبب انقطاع المياه في الحي، وعدم الحل الفعلي من قِبل بعض المعنيين الذين تواصل معهم.