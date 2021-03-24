موجة رياح رملية تضرب جدة

أوقفت حركة الملاحة البحرية

شهدت محافظة جدة صباح اليوم، موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، محذرًا من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 60 كيلو مترًا في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

وأهاب بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

وتسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"؛ وذلك جراء سرعة الرياح.