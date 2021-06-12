حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

الفارون من جحيم الحوثي (ح2) .. رحلة الدراسة تحوَّلت إلى كابوس أسود