تعرف على أغلى دواء في العالم والمرض الذي يعالجه

يعد عقار "زولجينسما" أغلى دواء في العالم، وهو علاج جيني جديد تبلغ تكلفته 1.79 مليون جنيه إسترليني، ويستخدم في علاج ضمور العضلات.

الدواء منح طفلًا رضيعًا في بريطانيا فرصةً للحياة من جديد بعد حصوله على أغلى عقار طبي في العالم.

الرضيع إدوارد ذو العام الواحد، وهو من كولتشستر في مقاطعة إسكس؛ كان يعاني من ضمور عضلي نخاعي؛ ما يعني أنه يفتقر إلى البروتين الحيوي لنمو العضلات.

خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا وفرت عقار "زولجينسما"، وهو علاج جيني جديد تبلغ تكلفته 1.79 مليون جنيه إسترليني؛ لإعطائه لإدوارد في أغسطس/ آب.

وقالت والدته ميغان ويليس: إن طفلها شهد منذ ذلك الحين طفرات إيجابية في حالته لم تكن تتخيل أنها ممكنة الحدوث.

وأضافت أنه أصبح بإمكانه الآن أن يتقلب ويجلس من دون مساعدة، كما بدأ يخطو خطواته الأولى بمساعدة من حوله؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وتابعت قائلة: "أقصى ما كنت أتمناه هو أن يتمكن من الجلوس، وكنت أعلم عندها أنه سيحظى بحياة رائعة".

وأضافت: "نركز معه لبضعة أسابيع على المشي، وبدأ يحرك رجليه بنفسه معتمدًا على حذاء مخصص لذلك؛ ما يعتبر إنجازًا رائعًا".

وعن مشاعرها قالت ويليس: "ذرفت عيناي الدموع وأنا أشهد ذلك للمرة الأولى.. كانت لحظة رائعة".