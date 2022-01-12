سفير أفغاني سابق: "محمد بن سلمان" له لمسة كبيرة بالسياسة الدولية فهو شخصية عالمية

تعليقًا على استطلاع شبكة RT الروسية باختياره الأبرز عربيًا باعتباره الأكثر تأثيرًا لعام 2021 م

أكد سفير جمهورية أفغانستان السابق لدى المملكة سيد جلال أن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد هو الشخصية الأبرز عالميًا وليس عربيًا؛ فله لمسة كبيرة في السياسة العالمية وسياسة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن دوره بارز في رسم خريطة طريق عبر رؤية استطاعت تحقيق التطلعات وبوقت يسير.

جاء ذلك في رده على سؤال الزميل "عبدالله العنزي" حول تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- الاستطلاع للشبكة الروسية باختياره الشخصية الأبرز عربيًا، لافتًا إلى أن هذا قليل بحق ولي العهد فهو شخصية عالمية قدم منجزات محل تقدير الأمتين العربية والإسلامية.

وعبّر "جلال" عن سعادته بتمثيل بلاده سفيرًا لدى المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيدًا بالمنجزات التنموية الشاملة التي حققها سمو ولي العهد عبر رؤيته الطموحة.

يُذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تصدر الاستطلاع الذي أطلقته شبكة RT الروسية على موقعها الإلكتروني بنسخته العربية، وحصد أعلى الأصوات باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرًا لعام 2021 م، وحقق الاستطلاع إشادة واسعة بين السياسيين والقيادات العربية والإسلامية.