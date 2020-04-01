وزير البيئة يرفع الشكر للقيادة على صرف الدفعة السابعة من دعم صغار المزارعين

الوزارة أودعت 110 ملايين ريال لمستفيدي برنامج دعم مربي الماشية

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على دعمهما السخي بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.

وتفصيلاً: أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية، ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ 78,220 مستفيداً بتغطية بلغت 13 مليوناً و376 ألفاً و691 رأساً من الماشية في المملكة، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي، وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، وبلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور 57,100 مستفيد، ومن الإناث 21,220 مستفيدة.

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي؛ من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي، وتحفيز مربي الماشية على التحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.