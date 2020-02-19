وفق شروط عدة .. النيابة العامة تعلن توافر وظائف برتبة "ملازم تحقيق"

قالت: سنطبّق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين .. للسبت المقبل

أعلنت النيابة العامة توافر وظائف شاغرة «للرجال» على كادر الأعضاء بمرتبة "ملازم تحقيق".

وبيّنت النيابة العامة أهم الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم عليها، وأهمها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بالأهلية اللازمة، وأن يكون حاصلاً على شهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلهما، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

وأضافت: كما يجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون قد حُكم عليه بحد أو تعزير، أو في جرم مُخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُعقد لأجل التعيين، وألا يكون قد سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء، أو موظفاً حكومياً.

وأوضحت النيابة أنه على مَن لديه الرغبة وتتوافر فيه الشروط التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 24 جُمادى الآخرة 1441هـ، حتى 28 جُمادى الآخرة 1441هـ.

وأكّدت النيابة أنها ستطبّق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة عن طريق اختبارات ينظّمها المركز الوطني للقياس والتقويم، كما يجب على المتقدم التسجيل باستمارة التقديم على موقع النيابة العامة الإلكتروني، والمركز الوطني للقياس والتقويم.

ولفتت إلى أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الإثنين 29 جُمادى الآخرة 1441هـ، والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرطان أساسيان للدخول إلى الاختبار.