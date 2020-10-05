بعد أنباء عن رحيله.. "بيتروس" يكشف علاقته مع "النصر"

طالب لاعب النصر البرازيلي "بيتروس" بعدم الاستماع للشائعات التي تتحدث عن رحيله، مؤكداً أنه باقٍ مع الفريق حتى نهاية عقده.

وكتب "بيتروس" عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، الاثنين: "إلى مشجعي العالمي، الشائعات التي يتم تداولها عن مغادرتي صفوف النصر غير صحيحة. لديّ عقد لمدة عامين وسنكون سعداء معاً".

وطالب البرازيلي جمهور "النصر" بمواصلة الدعم والمساندة، واعداً إياهم بالقتال على جميع البطولات في الموسم الجديد مع الفريق وزملائه اللاعبين.