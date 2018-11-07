شاهد.. أهالي ينبع والعيص يشيعون الشهيد "الجهني"

يتقدمهم المحافظ ومدير الشرطة وعدد من المسؤولين

(تصوير محمد لافي الرفاعي): شيعت جموع غفيرة من أهالي ينبع ومحافظة العيص والمراكز التابعة لها، شهيد الواجب الجندي أول عبدالعزيز بن صالح العطوي الجهني، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي، بعد استشهاده بالحد الجنوبي إلى مقبرة ج 16 بالمحافظة، حيث أديت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء.

وتقدم المصلين على جنازته، محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومدير شرطة ينبع العميد نياف الحربي، وجمع غفير من الأهالي والمسؤولين والقيادات الأمنية، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية، حيث قدموا التعازي لأقارب الشهيد، داعين الله أن يتغمد الشهيد "الجهني" بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

ونقل محافظ ينبع مواساة وتعازي القيادة الرشيدة وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه لأسرة شهيد الواجب "الجهني" الذي استشهد بعد إصابته في الحد الجنوبي.

وأكد أقارب الشهيد أن شقيقهم استشهد وهو يدافع عن وطنه وأرضه ومليكه في ميدان الشرف والكرامة، وأنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز باستشهاده.

وكان جثمان الشهيد "الجهني" قد وصل إلى مطار ينبع الدولي بعد ظهر اليوم قادماً من مطار جازان على متن طائرة الإخلاء الطبي بعد استشهاده.

وكان في استقبال جثمان الشهيد "الجهني" لدى هبوط الطائرة في مطار ينبع أقارب الشهيد، ومدير عام المطار، ومدير شرطة ينبع، وعدد كبير من المسؤولين والعسكريين والمواطنين.