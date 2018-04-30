مدرب "الأخضر" السابق "باوزا" يقترب من نادٍ "أرجنتيني"

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية النقاب عن رغبة نادي روساريو سنترال في التعاقد مع مدرب المنتخب السعودي السابق، الأرجنتيني إدجاردو باوزا بعد رحيل مدربه الحالي ليو فيرنانديز علمًا بأن المدرب غير مرتبط بأي تعاقد حاليًا .

وسبق للمدرب باوزا أن تولى قيادة روساريو سنترال حيث يعد المدرب الأكثر شعبية لجماهير النادي كما سبق له قيادة منتخبهم الوطني قبل أن يتعاقد مع المنتخب الإماراتي ومنه إلى المنتخب السعودي قبل أن تتم إقالته .

وقالت الصحف هناك إن المدرب سيرد على عرض النادي في شهر يونيو المقبل علمًا بأن الأخضر السعودي كان قد تعاقد مع باوزا كبديل للهولندي مارفيك قبل أن تتم إقالته والتعاقد مع مواطنه خوان بيتزي.

