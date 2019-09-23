"السحيمي": في اليوم الوطني نتذكر المكتسبات والمشاركة المستدامة في النهضة والتنمية الفاعلة

شدد على أن يجعل الجميع منه محطة انطلاقة لعقد العزم على المزيد من الرقي ببلادنا

رفع مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- وإلى أفراد الأسرة الحاكمة، والشعب السعودي العزيز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال الدكتور السحيمي إنه "في مثل هذا اليوم نستذكر المكتسبات والمشاركة المستدامة في النهضة والتنمية الفاعلة في بلادنا الحبيبة التي تشهد إنجازات حضارية نوعية في شتى مجالات ومناحي الحياة، التعليمية والصحية والاقتصادية والتنمية الاجتماعية وضعت المملكة بين مصاف الدول المتقدمة، وباتت عضوًا مؤثرًا وفاعلاً في الكيانات والمحافل والمنظمات العالمية التي تقود العالم وترسم مستقبله".

وشدد على أن يجعل الجميع من اليوم الوطني محطة انطلاقة لعقد العزم على المزيد من الرقي ببلادنا لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين دول العالم من خلال الرؤية الطموحة 2030 التي يشارك في تحقيقها كل مواطن.

وأضاف أن التقدم الذي حققته المملكة دليل على حرص القيادة الحكيمة لهذه البلاد على تمكين كل مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي والصحي منذ الوهلة التي وضع فيها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود– رحمه الله - اللبنات الأولى لهذا الوطن المعطاء.

وسجل بتلك المناسبة شكره العميق لوزير الداخلية على دعمه للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ودعا الله أن يحفظ للبلاد قادتها وأن يديم عليها الأمن والأمان.