وزير الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة لدى الكاميرون

افتتح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون، بمشاركة وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.



وكان في استقبال وزير الخارجية، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالإله الشعيبي.