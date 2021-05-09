"الغذاء والدواء": لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان

نصحت بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في تويتر: أن المكون الحقيقي للمكعبات هو ملح جولتامات الصاوديوم ويعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان.

ونصحت الهيئة بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح.