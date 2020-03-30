قطريون عالقون بالمغرب: نطالب بإعادتنا.. وآخرون يسخرون: ننصحكم بالموالاة لإيران ليُنظَر في أمركم

بقاؤهم في الخارج يكذِّب مزاعم الرئيس التنفيذي لـ"القطرية"

أسدى قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح لمواطنين قطريين عالقين في المغرب لأكثر من 20 يومًا بسبب فيروس كورونا بالموالاة للنظام الإيراني، أو بما يخدم مشروعه؛ حتى يتم النظر في نقلهم.

جاء ذلك بعد أن طالب قطريون حكومة بلادهم بسرعة إعادة مواطني قطر العالقين بالخارج بسبب الفيروس.

وجاءت الرسالة التي حظيت بتفاعل كبير من قطريين: "نحن قطريون، وعالقون في المغرب لأكثر من ٢٠ يومًا، ولم نسمع أن (القطرية) تريد أن تعيدنا إلى عائلاتنا، بل على العكس هناك من القطريين -وأنا منهم- لأمور شخصية ممنوعون من الناقل، وربحتُ القضية، وبحكم محكمة التمييز، وبقوة القانون، وما زلت لا أستطيع! هل هذا هو جزاء القطري؟ وأقسم على ذلك، والله وحده يشهد".

فيما جاءت نصائح قطريين لهم: "لو كنتَ بحرينيًّا مواليًا لإيران، وتخدم الموقف السياسي ضد البحرين، راح يلتفتون لموضوعك، ويرتفع هرمون الإنسانية بشكل مو طبيعي. الله يردكم بالسلامة لديرتكم وأهلكم".

وأكد مغرد آخر أنه يجب أن يزول المنع، خاصة أن قطر تدخلت بإجلاء البحرينيين العالقين بإيران، والأولَى مواطنوها العالقون في المغرب!

بقاء القطريين معلقين في الخارج، ورفض حكومة بلادهم اتخاذ أي إجراءات لنقلهم، يكذِّب مزاعم أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، بأن الطيران القطري يعمل لنقل العالقين، وفي الوقت نفسه يؤكد أن الخطوط القطرية تم تجنيدها لنقل القيادات الإيرانية إلى لبنان، وأن مزاعم شحنة الأغنام ما هي إلا ادعاءات كاذبة.