إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال

معرفة النتائج ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع لمنصة "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر – التوظيف" على الرابط https://jobs.sa .