اختتام الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود بنجلاديش

في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة

اختتم برنامج الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود جمهورية بنجلاديش، في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.



وقال المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي: إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد موافقة وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي.



عُقد حفل التخرج بحضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، والملحق العسكري بسفارة دولة بنجلاديش في المملكة، العميد الركن محمد سعيد صديقي.



وأضاف أن هذه الدورة تُعد استمرارًا للتعاون المشترك بين حرس الحدود السعودي وحرس الحدود بجمهورية بنجلاديش.



ولفت إلى أنها بمسماها "التدريب على الوعي بالأوضاع"، تهدف لبناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية معارف المشاركين، والارتقاء بالحس الأمنى للمتدرب، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تمكّنه من استشعار الأخطار ومصادرها، وتحليل أنماط السلوك، والتصرف بالشكل الصحيح عند مواجهة التهديدات.



وأوضح الرائد "الثقفي" أن برنامج الدورة استمر أسبوعًا شمل العديد من الحقائب التدريبية، في عدد من المواضيع الأمنية وطرق حل المشكلات والتعامل معها، والحس الأمني، وتحليل الموقف الأمني، والتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة، والتمارين التطبيقية المحاكية للواقع.