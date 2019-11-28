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تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصاً

حرس الحدود يحبط تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بالمناطق الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1460) ألف وأربعمائة وستون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.



وأضاف المقدم القريني أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (50) شخصاً، بينهم (23) متهماً من الجنسية اليمنية، و (22) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.



وبيّن القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.