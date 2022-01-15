مدير الأرصاد بالرياض: هطولات العاصمة ستستمر للمساء وتتواصل لنهار الغد

متوسطة إلى غزيرة ولا تزال السماء مُلَبَّدة بالغيوم والفرصة مُهيأة لهطول المزيد

ذكر مدير الأرصاد بمنطقة الرياض عائض البلوي، أن العاصمة الرياض تشهد اعتبارًا من مساء الأمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع زخات من البرَد.

وقال "البلوي": لا تزال فرص استمرار الأمطار على شكل زخات متفاوتة الغزارة، مستمرة حتى مساء اليوم، مع توقع هطول أمطار خفيفة نهار الغد.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا اليوم بخصوص منطقة الرياض، يشمل: (الدرعية، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما).

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تشهد هذه المحافظات استمرار الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.