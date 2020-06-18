الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة.. و"المدني" يتفاعل

دعا الجميع لضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.


وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الباحة أمطار حالة الطقس

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 10:10 AM

دعا الجميع لضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة.. و"المدني" يتفاعل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.


وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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