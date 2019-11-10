"السعودية" أفضل شركة طيران للحج للمرة الرابعة على التوالي

خلال حفل جوائز التميز التي استضافها مجلس الحج البريطاني

حصلت الخطوط السعودية على جائزتي "أفضل شركة طيران للحج" للمرة الرابعة على التوالي و"جائزة تقدير الشركاء" لعام 2019 خلال حفل جوائز التميز والحج والعمرة في المملكة المتحدة التي استضافها مجلس الحج البريطاني CBUK الأسبوع الماضي على هامش سوق السفر العالمي بلندن، بحضور ممثلي ومرشحي قطاعات الضيافة والنقل الجوي ومقدمي الخدمات والمؤسسات الحكومية، الذين يدعمون صناعة الحج والعمرة للحجاج المسافرين إلى الأماكن المقدسة .

وشملت الجوائز العديد من المجالات كجائزة أفضل شركة عمرة سعودية، أفضل فندق في مكة، أفضل شركة حج سياحية في المملكة المتحدة، جائزة الابتكار في الحج والعمرة، وجائزة التطور التكنولوجي في الحج والعمرة.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله أن الحصول على هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي يعكس حرص "السعودية" على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في كافة المواقع وتوفير كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير الخدمات للحجاج والمعتمرين والعمل على تنامي أعداد الضيوف، وهو ما توفره الخطوط السعودية عبر زيادة السعة المقعدية والرحلات لضيوف الرحمن عبر محطاتها المنتشرة في أربع قارات حول العام .

وأضاف : "الخطوط السعودية تضع خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها وتخصص أسطولاً متكاملاً لهذا الغرض إلى جانب رحلاتها المجدولة تجاريًا مما يتيح توفير أكبر سعة مقعدية للحجاج والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم سواء في محطة المغادرة أو على متن الطائرة وعند الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة" .

الجدير بالذكر أن "السعودية" لدى خارطتها (19) رحلة مباشرة أسبوعياً في الاتجاه الواحد من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة، تربط بين جدة والرياض وبين لندن ومانشستر بأحدث طراز من طائرات بوينج".B777-300" و"B787"دريملاينر .