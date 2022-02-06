رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.