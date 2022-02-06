رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح أتربة الأرصاد

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06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 08:15 AM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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رياح أتربة الأرصاد

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