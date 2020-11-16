محافظ المجمعة: ولي العهد رسم مستقبل الوطن وطموحه الكبير

قال: إنه ركز في حديثه على لغة الأرقام وهي الأصدق

ثمّن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، المضامين السامية لحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- مشيراً إلى أن سموه أكد في حديثه أن المملكة استطاعت، بفضل الله، في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ونقلة نوعية في تاريخ الوطن رغم التحديات وفق استراتيجية ورؤية واضحة لمستقبل واعد.

وأضاف أن حديث سمو ولي العهد ركز على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليه الوطن بعد الله -سبحانه وتعالى- لمواصلة مسيرة الخير والبناء.

وأكد أن سمو ولي العهد ركز في حديثه على لغة الأرقام وهي الأصدق، ورسم مستقبل الوطن وطموحه الكبير.

وسأل محافظ المجمعة، في ختام حديثه، الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.