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ينظم في شهر يناير من كل عام

تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا

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أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.