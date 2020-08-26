تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا

ينظم في شهر يناير من كل عام

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

المنتدى الاقتصادي العالمي فيروس كورونا الجديد

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:33 PM

ينظم في شهر يناير من كل عام

تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

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